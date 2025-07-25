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25 июля 2025 в 16:24

В части провинций Таиланда введено военное положение

Власти Таиланда ввели военное положение в граничащих с Камбоджей провинциях

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Руководство Таиланда объявило о введении военного положения в восьми районах страны, граничащих с Камбоджей, передает телеканал Thai PBS со ссылкой на военное командование пограничной обороны Таиланда. Речь идет о провинциях Чантхабури и Трат.

Командование войсками пограничной обороны в провинциях Чантхабури и Трат объявило о введении военного положения в некоторых районах провинций, которое вступает в силу немедленно, после того, как Камбоджа применила силу для вторжения в Таиланд вдоль границы, — говорится в сообщении.

Ранее ситуация на границе Таиланда и Камбоджи резко обострилась, что повлекло за собой прямое вооруженное столкновение армий двух государств. Согласно имеющимся данным, эскалация конфликта произошла по причине подрыва тайского военнослужащего на мине на спорной территории. После этого Бангкок отозвал из Пномпеня своего посла.

Кроме того, тайское посольство в столице Камбоджи призвало своих граждан покинуть камбоджийскую территорию. По словам дипломатов, имеются риски дальнейшего обострения конфликта.

Таиланд
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