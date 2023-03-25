В Пекине при облаве задержали пятерых сотрудников американской компании

Фото: Li Xin/XinHua/Global Look Press

В Пекине в ходе облавы были задержаны пятеро сотрудников офиса американской компании Mintz Group. Все задержанные являются гражданами КНР. Об этом сообщает агентство Reuters.

Мы можем подтвердить, что китайские власти задержали пятерых сотрудников пекинского офиса Mintz Group, все являются гражданами Китая, и закрыли наши операции, — сообщили в компании.

Там также заявили о готовности сотрудничества с властями КНР ради разрешения «любого недопонимания, которое могло привести к этим событиям». При этом в Mintz Group отметили. что не получали каких-либо официальных уведомлений о разбирательстве. В этой связи там потребовали освобождения сотрудников офиса.

При этом в МИД Китая заявили, что не в курсе происходящего.

По информации Reuters, облава прошла днем 20 марта. Задержанных сотрудников вывезли за пределы Пекина, связь с ними отсутствует.

Единственный офис Mintz Group в Китае находится в Пекине. Компания занимается проверкой благонадежности, расследует случаи коррупции и отслеживает движение активов.

Ранее стало известно, что бывшего сотрудника посольства Великобритании в Берлине Дэвида Смита приговорили к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России. Сотрудники британской контрразведки МI5 притворились россиянами, чтобы разоблачить Смита, занимавшего должность охранника посольства Соединенного Королевства в Берлине. По данным разведки, мужчина собирал информацию, представляющую интерес для России, в 2018–2021 годах.