В Пакистане при взрыве у мечети погибли более 50 человек

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В Пакистане в результате взрыва у мечети в городе Мастунг погибли 52 человека, передает издание Dawn. По последним данным, более 130 человек пострадали.



Местные власти полагают, что взрыв устроил смертник, причины и мотивы не установлены.

В январе в пакистанской провинции Пешавар после взрыва в мечете погибли 72 человека. В провинции, где произошло нападение, объявили траур.

Согласно информации представителей национальных органов безопасности, смертник привел в действие взрывное устройство во время полуденной молитвы в мечети при большом скоплении людей, среди прихожан также были сотрудники полиции и военнослужащие. На момент взрыва в мечети могли находиться до 500 человек. По сведениям полицейских, находившихся недалеко от взрыва, взрыв был настолько сильный, что его было слышно на несколько километров по всей округе.

Ранее стало известно, что командующий силами движения «Талибан» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена) Хамдулла Мохлис погиб в результате атаки на военный госпиталь Сардар Мохаммад Дауд Хан в Кабуле. Взрыв произошёл 2 ноября. Взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ, организация признана в России террористической, деятельность запрещена).