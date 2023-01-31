Число жертв взрыва мечети в Пакистане увеличилось Geo: число жертв взрыва мечети в Пакистане выросло до 72 человек

Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество жертв взрыва в мечети в пакистанском Пешаваре возросло до 72, сообщает телеканал Geo. В провинции, где произошло нападение, объявили траур.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Согласно информации представителей национальных органов безопасности, смертник привел в действие взрывное устройство во время полуденной молитвы в мечети при большом скоплении людей, среди прихожан также были сотрудники полиции и военнослужащие. На момент взрыва в мечети могли находиться до 500 человек.

В ноябре в районе Спингар афганской провинции Нангархар произошел крупный взрыв в мечети. Он прогремел при большом скоплении людей во время пятничной молитвы. По предварительным данным, травмы получили 15 человек, десятки людей погибли. Также сообщалось о подрыве шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз, жертвами которого стали не менее 150 человек.