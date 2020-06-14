В Непале сход оползня унёс жизни восьми человек

https://static.news.ru/photo/8e614988-ae3f-11ea-9611-fa163e074e61_660.jpg Фото: Khabarhub_Eng/twitter.com

По меньшей мере восемь человек погибли в результате оползней на западе Непала, вызванных ливнями. Ещё один человек числится пропавшим без вести.

Об этом сообщает агентство «Синьхуа», ссылаясь на представителей правоохранительных органов и местной администрации. По словам заместителя начальника управления местной полиции, жилые дома в районе схода оползней оказались полностью засыпаны. После того, как два дома 13 июня были разрушены, под завалами обнаружились три тела.

Три тела были обнаружены в субботу после того, как оползень разрушил два дома, остальных нашли в воскресенье, — сказал представитель полиции.

В данный момент ведутся поисково-спасательные операции, в которых участвуют полицейские и сотрудники соответствующих служб, передаёт ТАСС. По словам местного чиновника, дожди в районе прекратились, поэтому операции должны пройти без особых помех.

Ранее NEWS.ru писал о том, что дома норвежского селения на мысе Кракнесет оказались сброшенными в море в результате оползня.