В Непале сход оползня унёс жизни восьми человек

По меньшей мере восемь человек погибли в результате оползней на западе Непала, вызванных ливнями. Ещё один человек числится пропавшим без вести.
Об этом
Три тела были обнаружены в субботу после того, как оползень разрушил два дома, остальных нашли в воскресенье, — сказал представитель полиции.
В данный момент ведутся поисково-спасательные операции, в которых участвуют полицейские и сотрудники соответствующих служб,
Ранее NEWS.ru писал о том, что дома норвежского селения на мысе Кракнесет оказались сброшенными в море в результате оползня.
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