В Непале не удается найти оставшиеся тела детей после крушения самолета Представитель полиции Аджай: спасатели могут не найти оставшиеся тела детей после крушения в Непале

Фото: Skanda Gautam/Keystone Press Agency/Global Look Press

Катастрофа ATR 72 в Каски, Непал

Спасатели не могут найти тела детей, погибших при крушении самолета в Непале, заявил представитель полиции города Покхара Кейси Аджай, его слова приводит агентство Reuters. Он указал, что тела, возможно, выгорели и найти их вряд ли удастся, однако поиски все равно продолжаются.

Среди пассажиров были маленькие дети. Тела некоторых, вероятно, сгорели и их, возможно, не найдут. Мы продолжаем поиски, — сказал Аджай.

Самолет ATR 72 компании Yeti Airlines, совершавший рейс из столицы Непала Катманду, разбился при заходе на посадку в аэропорт города Покхара. На его борту находились 72 человека — 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они погибли. В числе пассажиров было четверо россиян. На одном из появившихся в Сети роликов видно, что самолет сначала снижается ровно, а затем резко начинает крениться на левый борт.

Специалист по безопасности полетов Александр Романов предположил, что крушение воздушного судна могло произойти из-за отказа двигателя или нештатной ситуации на борту. В Непале 16 января объявили день траура по жертвам авиакатастрофы.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением лайнера. Глава государства также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших в авиакатастрофе.