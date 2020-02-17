https://static.news.ru/photo/e79b384e-5163-11ea-a28a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Arnold/Global Look Press

Минтранс Китая отменил плату за проезд на всех дорогах страны в целях облегчения транспортного сообщения из-за распространения коронавируса, говорится в заявлении министерства.

В ведомстве считают, что это позволит ускорить доставку товаров по территории Китая и оптимизирует работу китайских компаний.

Решение вступило в силу в понедельник, 17 февраля.

К 17 февраля эпидемия охватила более 71 тысячи человек. С начала года жертвами коронавируса стали более 1,7 тысячи инфицированных. Выздоровели более 11 тысяч человек.

Как ранее писал NEWS.ru, организаторы приняли решение изменить даты проведения Пекинского международного автосалона. Мероприятие должно было пройти в китайской столице в конце апреля.