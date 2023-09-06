В КНР чиновникам запретили пользоваться iPhone в офисах WSJ: китайским чиновникам запретили пользоваться iPhone во время работы

Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти КНР запретили чиновникам центральных правительственных учреждений использовать cмартфоны iPhone, а также другие устройства зарубежных брендов в рабочих целях, сообщила газета The Wall Street Journal. Пекин требует их замены отечественными аналогами.

По информации издания, распоряжение китайского руководства «не только не использовать, но и не приносить такие устройства в офис» передавалось внутри рабочих чатов, а также c помощью объявлений и специальных собраний в соответствующих учреждениях и ведомствах. Подобные меры в отношении госслужащих КНР ранее уже применялись в меньших масштабах, нынешние же ограничения будут охватывать «расширенный круг» чиновников и ведомств.

Ранее Минцифры запретило своим сотрудникам использовать в рабочих целях мобильные устройства от Apple. Как уточнил глава ведомства Максут Шадаев, в личных целях использовать девайсы от Apple можно, однако запрещается их использовать для доступа к рабочей почте и документообороту.

До этого холдинг «Российские железные дороги» также ввел запрет на использование мобильных устройств от Apple в рабочих целях. О причинах соответствующего решения руководства компании не уточняется. До этого аналогичное решение приняла Федеральная налоговая служба, а также Министерство культуры России. В ведомстве отметили, что его сотрудники уже приобрели новые смартфоны за свой счет.