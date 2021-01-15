В Китае за пять дней построили новую больницу для пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/a02037f2-57f3-11eb-9d98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tpg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайские власти на фоне ухудшения эпидемической ситуации вновь приступили к возведению временных больниц. В городе Наньгун провинции Хэбэй клинику для заразившихся коронавирусом построили всего за пять дней.

Туда доставляют инфицированных жителей прилегающего региона. В целом же в профильном медицинском учреждении — 1,5 тысячи палат, передаёт ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Сейчас аналогичный медицинский центр на три тысячи специализированных боксов возводится в административном центре Хэбэя — городе Шицзячжуан.

В ближайшие дни правительство КНР намерено дать старт строительству ещё шести подобных больниц, рассчитанных в общей сложности на 6,5 тысячи мест.

Обычная палата в госпитале представляет собой помещение площадью 18 квадратных метров с вентиляцией и отоплением. В ней также есть точка доступа к Интернету и персональный санузел.

По данным официальной китайской статистики, в последние две недели в провинции зафиксирована новая вспышка коронавируса. В больницах региона находятся примерно 850 заражённых.

Ранее NEWS.ru писал, что государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР назвал причины новой вспышки коронавируса на севере и северо-востоке Китая. Причина заключается в недостаточном контроле над соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, в том числе над поступлением импортных товаров.