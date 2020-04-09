В Китае сделали фигуры для крымской пещеры «Таврида»

https://static.news.ru/photo/0dbd52ac-7a43-11ea-9974-fa163e074e61_660.jpg Фото: Эскиз предоставлен Отделением РГО в Республике Крым

Китайские специалисты изготовили три фигуры древних животных для ландшафтного парка на базе пещеры «Таврида» в Крыму. Они будут доставлены на полуостров после отмены ограничительных мероприятий, введённых из-за коронавируса.

Фигуры четырёхметрового слона, слонёнка и саблезубого кота — гомотерия выполнены из пенополистирола на металлическом каркасе и покрыты силиконом. Производитель даёт на них гарантию сроком на 100 лет. Фигуры изготавливались по эскизам ведущего специалиста зоологического музея Крымского федерального университета Дмитрия Старцева.

Ещё 17 изваяний животных будут сделаны в Санкт-Петербурге. В их числе семейство бизонов, страус, верблюд, гигантская гиена и кот Таврик — символ пещеры, сообщает «МК в Крыму».

Как писал NEWS.ru, кости, возраст которых составляет около полутора миллионов лет, были изучены крымскими специалистами в начале 2020 года. Они принадлежали нескольким видам медведей, быков, одному гигантском страусу и ещё ряду животных. По словам учёных, найденная фауна уникальна для Крыма.