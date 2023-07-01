В Китае произошел взрыв на химзаводе

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В провинции Цзянси на востоке Китая прогремел взрыв химическом предприятии, сообщает Центральное телевидение Китая. На месте работают пожарные и полиция.

Инцидент произошел в городе Гуйси. Завод принадлежит компании Jiangxi Qiantai New Materials. Причины взрыва устанавливаются. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось о пожаре на химзаводе «Бальзам» в Нижнем Новгороде. По предварительной версии, причиной возгорания могли стать ошибки при работе с толуолом. В результате происшествия погиб один человек – водитель грузовика. Мужчина получил ожоги 90% тела и скончался в больнице. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

В марте в Московской области произошел пожар на одном из старейших химзаводов. СМИ писали, что на территории промобъединения «Тонкий органический синтез» в Долгопрудном загорелсярезервуар объемом 12 тысяч кубометров, полностью заполненный топливным маслом. По другим данным, на заводе загорелась емкость с химической жидкостью, огонь охватил площадь 50 квадратных метров.