В Китае перестали говорить о «мирном воссоединении» с Тайванем Премьер Китая убрал из доклада формулировку о мирном воссоединении с Тайванем

Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press

Ли Цян

Китай официально принял более жесткую формулировку в отношении Тайваня, опубликовав бюджетные данные, передает Reuters со ссылкой на доклад, представленный премьером Госсовета КНР Ли Цяном на открытии Всекитайского собрания народных представителей. В новой перспективе опущено упоминание о «мирном воссоединении».

Вместе с тем Китай увеличит свои расходы на оборону на 7,2% в 2024 году. Военный бюджет увеличился более чем вдвое за 11 лет пребывания у власти президента Си Цзиньпина.

Китай показывает, что в ближайшее десятилетие он хочет нарастить свою армию до такой степени, что он будет готов выиграть войну, если у него не будет другого выбора, кроме как вести ее, — считает научный сотрудник Школы международных исследований Раджаратнам (RSIS) в Сингапуре Ли Минцзян.

Процент роста военных расходов постоянно превышал годовой целевой показатель внутреннего экономического роста во время его пребывания у власти. Согласно отчету правительства, в этом году целевой показатель роста на 2024 год составляет около 5%, что аналогично цели прошлого года.

31 декабря председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил, что воссоединение материкового Китая с Тайванем является не чем иным, как исторической необходимостью. Он призвал не прекращать поддержку Гонконга и Макао в использовании их собственных преимуществ для сохранения долгосрочного процветания и стабильности, одновременно «улучшая интеграцию в общее развитие страны».