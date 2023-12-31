Си Цзиньпин назвал воссоединение КНР и Тайваня исторической необходимостью

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Си Цзиньпин

Воссоединение материкового Китая с Тайванем является не чем иным, как исторической необходимостью, заявил в своем новогоднем обращении к нации председатель КНР Си Цзиньпин. Он призвал не прекращать поддержку Гонконга и Макао в использовании их собственных преимуществ для сохранения долгосрочного процветания и стабильности, одновременно «улучшая интеграцию в общее развитие страны». Слова председателя КНР приводит агентство CGTN.

Воссоединение родины является исторической необходимостью. Соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны объединиться и разделить великую славу национального возрождения, — сказал Си Цзиньпин.

Ранее представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что материковый Китай готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, однако не потерпит сепаратистской деятельности, направленной на независимость острова. Так он отреагировал на выступления политиков Демократической прогрессивной партии Тайваня, заявивших об отсутствии у Пекина графика для военных действий в отношении острова.

В декабре агентство Reuters назвало Индийский океан ахиллесовой пятой КНР в борьбе с Западом за Тайвань, поскольку Пекин получает нефть из стран Персидского залива через водное пространство этого океана. Доля этой нефти составляет примерно половину потребляемого экономикой страны топлива.