В Индии мужчина подкинул змей на автозаправку из-за отказа в обслуживании

https://static.news.ru/photo/54a22f8c-c6cc-11ea-b042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Житель индийского штата Махараштра решил подбросить змей на автомобильную заправку из-за того, что сотрудники не стали наливать ему бензин в пластиковую бутылку.

Так, мужчина подошёл к открытой двери кабинета владелицы заправки и вытряхнул из пакета змею, которая сразу же поспешила спрятаться под столом и стульями, передаёт РИА Новости со ссылкой на индийский телеканал NDTV.

Как уточняется, всего индийцу удалось принести на заправку трёх змей — двух кобр и одного большеглазого полоза, который безопасен для человека. Вскоре все змеи были пойманы, а в отношении нарушителя спокойствия возбудили дело.

Ранее NEWS.ru писал, что индийские учёные из Университета Южного Гуджарата нашли на севере страны новый гид гадюк. Змея имеет ярко-зелёную чешую, которая помогает скрываться в траве. Изначально исследователи хотели дать ей название Нагайна, но затем решили оставить его для нового вида кобр. В результате они дали гадюке имя в честь Салазара Слизерина — героя из мира «Гарри Поттера», способного говорить со змеями на их языке.