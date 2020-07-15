В Индии мужчина подкинул змей на автозаправку из-за отказа в обслуживании

Житель индийского штата Махараштра решил подбросить змей на автомобильную заправку из-за того, что сотрудники не стали наливать ему бензин в пластиковую бутылку.
Так, мужчина подошёл к открытой двери кабинета владелицы заправки и вытряхнул из пакета змею, которая сразу же поспешила спрятаться под столом и стульями,
Как уточняется, всего индийцу удалось принести на заправку трёх змей — двух кобр и одного большеглазого полоза, который безопасен для человека. Вскоре все змеи были пойманы, а в отношении нарушителя спокойствия возбудили дело.
Ранее NEWS.ru писал, что индийские учёные из Университета Южного Гуджарата нашли на севере страны новый гид гадюк. Змея имеет ярко-зелёную чешую, которая помогает скрываться в траве. Изначально исследователи хотели дать ей название Нагайна, но затем решили оставить его для нового вида кобр. В результате они дали гадюке имя в честь Салазара Слизерина — героя из мира «Гарри Поттера», способного говорить со змеями на их языке.
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