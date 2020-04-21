Новый вид индийских гадюк назвали в честь Слизерина

Индийские учеёные из Университета Южного Гуджарата нашли на севере страны новый гид гадюк.
Змея имеет ярко-зеленую чешую, которая помогает скрываться в траве. Изначально исследователи хотели дать ей название Нагайна, но затем решили оставить его для нового вида кобр. В результате они дали гадюке имя в честь Салазара Слизерена — героя из мира «Гарри Поттера», способного говорить со змеями на их языке.
Теперь открытие учёных носит имя Trimeresurus salazar или «гадюка Салазара»,
Ранее, как писал NEWS.ru, разводившую змей жительницу американского штата Индиана нашли мёртвой. На её теле был питон длиной 2,4 метра, обвившийся вокруг шеи.
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