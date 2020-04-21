Новый вид индийских гадюк назвали в честь Слизерина

https://static.news.ru/photo/9c5e9dda-83a9-11ea-83da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Clément Carbillet/imagebroker.com/Global Look Press

Индийские учеёные из Университета Южного Гуджарата нашли на севере страны новый гид гадюк.

Змея имеет ярко-зеленую чешую, которая помогает скрываться в траве. Изначально исследователи хотели дать ей название Нагайна, но затем решили оставить его для нового вида кобр. В результате они дали гадюке имя в честь Салазара Слизерена — героя из мира «Гарри Поттера», способного говорить со змеями на их языке.

Теперь открытие учёных носит имя Trimeresurus salazar или «гадюка Салазара», пишет Zoosystematics & Evolution.

Ранее, как писал NEWS.ru, разводившую змей жительницу американского штата Индиана нашли мёртвой. На её теле был питон длиной 2,4 метра, обвившийся вокруг шеи.