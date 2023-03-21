В Афганистане произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

Люди стоят на развалинах дома, пострадавшего в результате землетрясения, 2022 год

В Афганистане произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. О пострадавших в результате землетрясения информации не поступало.

Эпицентр находился в 48 км к юго-западу от города Ишкашим с населением более 12 тысяч человек. Толчки также ощущались на юге Казахстана, в столице Узбекистана — Ташкенте, Индии и Пакистане.

Ранее сообщалось, что как минимум три человека стали жертвами землетрясения магнитудой 6,7, произошедшего в Эквадоре 18 марта. Люди пострадали, находясь в машине, на которую обрушилась часть стены во время землетрясения. В нескольких городах на западе Эквадора наблюдалось частичное отсутствие электричества.

21 марта в восточной части острова Тайвань зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9. Землетрясение произошло в 09:45 по местному времени (04:45 мск). Эпицентр стихии находился на территории уезда Хуалянь, очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

12 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших при разрушительных землетрясениях магнитудой 7,7 и 7,6, потрясших страну 6 февраля, достигло 48 тысяч человек. Более 115 тысяч человек пострадало, было разрушено 50 тысяч зданий. По словам Эрдогана, эти землетрясения стали самыми сильными в стране с 1939 года.