Умер подозреваемый в поджоге клиники в Осаке

Мужчина по имени Морио Танимото, который подозревается в поджоге одной из клиник японского города Осака, умер в реанимации. Он поступил в больницу в критическом состоянии и долгое время находился без сознания, сообщает телеканал NHK. Инцидент произошёл 17 декабря около 10:00 по местному времени.

Отмечается, что врачам не удалось спасти потенциального поджигателя, так как он получил сильное отравление угарным газом, оказавшись в эпицентре возгорания.

Пожар возник утром 17 декабря в клинике терапевтической и психологической помощи на четвёртом этаже восьмиэтажного здания. Как рассказали очевидцы, в клинику зашёл мужчина с бумажным пакетом. Он поставил его возле обогревателя, затем пнул его. Пакет опрокинулся, из него потекла жидкость и загорелась. К месту происшествия прибыли около 70 пожарных машин и машин скорой помощи.

На записях с камер видеонаблюдения следователи обнаружили, что поджигатель сразу после возгорания встал перед выходом, широко раскинув руки в стороны, чтобы люди не смогли выбежать на лестницу. Людям пришлось укрыться от огня во внутренних помещениях, где они отравились угарным газом. В результате погибли 26 человек.