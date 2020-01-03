https://static.news.ru/photo/c5d6e5ba-2fa2-11ea-a3ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: 法務省/twitter.com

Прокуратура Токио конфисковала у адвокатов бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона три его заграничных паспорта.

Французские, ливанские и бразильские удостоверения личности были изъяты из офиса группы защиты Гона, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что группа ливанских адвокатов подала в суд иск, требуя привлечь к ответственности Карлоса Гона в связи с посещением им Израиля. Власти Ливана считают Израиль враждебным государством, поэтому поездки туда и контакты в сфере экономики с этой страной запрещены на законодательном уровне.

Экс-глава автомобилестроительного альянса в конце декабря сбежал в Ливан из Японии, где находился под домашним арестом. В организации побега принимал участие бывший боец спецназа США Майкл Тэйлор, который является сотрудником частной охранной компании. Кроме того, в деле может быть замешана ливанская охранная фирма.