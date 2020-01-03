Прокуратура Токио конфисковала у адвокатов бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона три его заграничных паспорта.
Французские, ливанские и бразильские удостоверения личности были изъяты из офиса группы защиты Гона,
Ранее NEWS.ru писал, что группа ливанских адвокатов подала в суд иск, требуя привлечь к ответственности Карлоса Гона в связи с посещением им Израиля. Власти Ливана считают Израиль враждебным государством, поэтому поездки туда и контакты в сфере экономики с этой страной запрещены на законодательном уровне.
Экс-глава автомобилестроительного альянса в конце декабря сбежал в Ливан из Японии, где находился под домашним арестом. В организации побега принимал участие бывший боец спецназа США Майкл Тэйлор, который является сотрудником частной охранной компании. Кроме того, в деле может быть замешана ливанская охранная фирма.
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