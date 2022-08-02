Телевидение Тайваня сообщило о повышении уровня боевой готовности в стране

Фото: China Military

Телевидение Тайваня сообщило о повышении в стране уровня боевой готовности. Теперь на острове действует второй уровень — всего их три, передает «Известия».

В Китайской провинции Фуцзянь слышны пролеты китайских истребителей. Предполагается, что они направляются в сторону Тайваня.

Центральное телевидение КНР подтвердило, что в Тайваньский пролив были направлены боевые самолеты. Сообщается, что туда полетели китайские истребители Су-35.

В ответ на это США подняли в небо восемь истребителей F15 и пять самолетов-заправщиков. Отмечалось, что за два часа до этого, с аэродрома в воздух поднялся самолет Lockheed EP-3, способный собирать радиоэлектронную информацию с военных объектов.

Спецборт, на котором может находиться спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, сопровождают истребители ВВС Тайваня. Известно, что борт уже начал снижение и в скором времени должен приземлиться в аэропорту Тайбея.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала визит американского политика на Тайвань оскорблением населения Китая. Дипломат сообщила, что временщики США в прямом эфире оскорбили китайских граждан на потеху зрителям. Захарова также назвала Штаты государством-провокатором.