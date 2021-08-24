Талибы назначили экс-заключённого на должность министра обороны Афганистана

Представители запрещённой в Российской Федерации группировки «Талибан» назначили экс-заключённого тюрьмы Гуантанамо и полевого командира террористов Абдула Каюма Закира на должность министра обороны Афганистана, передаёт Al Jazeera.
Закир ещё с начала введения войск США в Афганистан активно
Помимо Абдула Каюма Закира на высокие государственные должности были назначены и другие союзники талибов: Садр Ибрагим — глава МВД, Гуль Ага — министр финансов, Наджибулла — глава разведслужб. Также талибы назначили своих соратников на пост министра образования и губернатора Кабула.
Ранее талибы освободили заключённых единомышленников из тюрьмы Пули-Чархи под Кабулом.