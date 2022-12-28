Стало известно, когда Китай начнет возобновлять международные авиарейсы Китай возобновит прием заявок на международные чартерные рейсы с 8 января

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Китай с 8 января начнет поэтапно возобновлять прием заявок на международные чартерные рейсы, сообщает пресс-служба Управления гражданской авиации КНР. В ведомстве добавили, что к летне-осеннему сезону все допандемийные процедуры и требования могут быть восстановлены полностью.

В настоящее время разрабатывается план работы по возобновлению международных пассажирских рейсов, который будет реализован с 8 января 2023 года. <...> [Планируется] поэтапно возобновить прием заявок на международные пассажирские чартерные рейсы китайских и иностранных авиакомпаний, полностью восстановить предэпидемические процедуры и требования на летний и осенний сезоны 2023 года, — говорится в сообщении.

Пассажирские авиарейсы будут выполняться в соответствии с двусторонними соглашениями о перевозках. Кроме этого, отменится регулирующая норма, согласно которой самолет можно заполнять только на 75%.

Ранее МИД КНР сообщил, что власти Китая в связи с запланированным ослаблением коронавирусных мер собираются упростить выдачу учебных, деловых и гостевых виз с 8 января 2023 года. Прибывающие в Китай должны будут пройти тест на коронавирус за 48 часов до отъезда.