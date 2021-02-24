Си Цзиньпин заявил о полном искоренении бедности в Китае

https://static.news.ru/photo/5c9c190e-772b-11eb-8627-96000091f725_660.jpg Фото: Xinhua/Yin Bogu/Global Look Press

В Пекине прошло собрание по подведению итогов и награждению отличившихся в борьбе с нищетой в стране. Глава КНР Си Цзиньпин объявил, что Китай одержал победу над абсолютной бедностью.

После 18-го съезда Коммунистической партии Китая в 2012 году в Китае ежегодно в среднем избавлялись от бедности более 10 млн человек, — приводит слова председателя агентство «Синьхуа».

Китайский лидер заметил, что жители всех сельских районов страны были выведены из нищеты, а сам облик таких районов претерпел существенные изменения. Китай вложил в борьбу с бедностью более 1,6 трлн юаней (порядка $246 млрд). Это позволило преобразить и вывести из числа бедных районов 128 тысяч деревень и 832 уезда.

Председатель КНР также обратил внимание, что достичь таких результатов удалось благодаря реализации стратегии адресной помощи нуждающимся. По его словам, власти страны приложили значительные усилия к искоренению бедности за счёт развития. Также он сообщил, что с конца 2012 года более 9,6 жителей страны переехали из бедных районов. Прошедшие восемь лет Си Цзиньпин назвал «широкомасштабной войной» с бедностью.

Примечательно, что, по словам главы республики, на этой «войне» были и свои жертвы. Участие в общенациональной борьбе с бедностью стоило жизней около 1 800 работников различных служб.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что пекинский суд по бракоразводным делам обязал местного жителя выплатить бывшей жене 50 тысяч юаней ($7,7 тысячи) за домашний труд во время их совместного проживания. Пара решила расстаться после пяти лет семейных отношений, инициатором стал супруг.