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Лидер КНР Си Цзиньпин признал, что произошедшая в стране вспышка COVID-2019 выявила недостатки. Политик отметил, что властям необходимо провести реформы в системе общественного здравоохранения.

Борьбу с эпидемией коронавируса китайский лидер назвал большим испытанием для управленческой системы страны, уточняет CBS News.

По словам Си Цзиньпина, государство способно победить коронавирус 2019-nCoV и стать «ещё более процветающим». Жертвами COVID-2019 в КНР стали более 1,3 тысячи человек. Всего количество заболевших составляет около 65 тысяч. Вылечиться удалось более 6,8 тысячам человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти КНР уволили с должности секретаря парткома провинции Хубэй. Там зарегистрирована самая мощная вспышка коронавируса в Китае.