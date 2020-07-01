Сервис микроблогов Weibo удалил аккаунт премьер-министра Индии

https://static.news.ru/photo/fad8dfb4-bc35-11ea-a342-fa163e074e61_660.jpg Нарендра Моди Фото: Biswarup Ganguly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайский сервис микроблогов Sina Weibo удалил аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди, удовлетворив таким образом просьбу индийского посольства в КНР.

Такая просьба связана с напряжённостью в отношениях Пекина и Нью-Дели, которая возникла на фоне военного противостояния на линии фактического контроля в Восточном Ладакхе, передаёт Reuters.

Моди зарегистрировался в Sina Weibo в 2015 году во время визита в Китай. С тех пор в нём было опубликовано 100 постов. На блог подписались 200 тысяч пользователей.

Как писал NEWS.ru, правительство Индии из-за угрозы безопасности решило заблокировать 59 китайских приложений. В число запрещённых на территории страны попали китайская социальная сеть TikTok, браузер UC Browser и мессенджер WeChat. Они признаны наносящими вред суверенитету и целостности Индии, её обороноспособности. Приложения в стране больше не будут работать ни на мобильных, ни на других устройствах.

Напряжённые отношения между Китаем и Индией достигли максимума за последние десять лет. Между двумя ядерными державами недавно произошло вооружённое столкновение в спорном приграничном районе Ладакх (географическая и историческая область в Индии). Нью-Дели, по предварительным данным, разворачивает системы ПВО вдоль границы с КНР из-за постоянного наращивания сил Пекином.

В конце июня Индия перебросила на востоке Ладакха ударные вертолёты Apache и истребители для укрепления обороноспособности после столкновения с китайскими военнослужащими. Кроме того, на место прибыли вертолёты Chinook. Машины способны перевозить артиллерию в высокогорные районы.

В акватории Бенгальского залива ВМС Индии также усилили присутствие боевых кораблей. Издание отметило, что действия Нью-Дели являются чётким сигналом для Пекина о готовности Индии к эскалации конфликта на линии фактического контроля в Ладакхе.

Напряжённость на индийско-китайской границе возросла в мае. Пекин и Дели в этот период несколько раз обвинили друг друга в пересечении демаркационной линии на спорной территории в регионе Ладакх, расположенном между горными системами Куньлунь и Гималаи.

15 июня 2020 года военнослужащие двух стран вступили в бой на этом участке границы. По некоторым данным, стороны при этом использовали только холодное оружие. Власти Индии объявили о 20 убитых со своей стороны. Китайский МИД подтвердил конфронтацию, умолчав при этом о потерях среди военнослужащих КНР.

Инцидент стал первым столкновением с жертвами за 40 лет на территории, которая всё это время является предметом разногласий между Пекином и Нью-Дели. При этом обе стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта.