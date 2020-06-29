Индия заблокировала TikTok и другие китайские приложения

Правительство Индии из-за угрозы безопасности решило заблокировать 59 китайских приложений. В число запрещённых на территории страны попали китайская социальная сеть TikTok, браузер UC Browser и мессенджер WeChat.
Они признаны наносящими вред суверенитету и целостности Индии, её обороноспособности,
Ранее NEWS.ru сообщал, что социальная сеть TikTok шпионит за интернет-пользователями. С таким обвинением выступил один из пользователей интернет-форума Reddit. Инженер-программист под никнеймом Bangorlol провёл исследование приложения и теперь утверждает, что получил практически полное понимание того, как именно TikTok «подглядывает» за блогерами.
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