Индия заблокировала TikTok и другие китайские приложения

https://static.news.ru/photo/2f4250e8-ba63-11ea-bfd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nathalie Lieckfeld/imagebroker.com/Global Look Press

Правительство Индии из-за угрозы безопасности решило заблокировать 59 китайских приложений. В число запрещённых на территории страны попали китайская социальная сеть TikTok, браузер UC Browser и мессенджер WeChat.

Они признаны наносящими вред суверенитету и целостности Индии, её обороноспособности, сообщает Reuters. Приложения в стране больше не будут работать ни на мобильных, ни на других устройствах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что социальная сеть TikTok шпионит за интернет-пользователями. С таким обвинением выступил один из пользователей интернет-форума Reddit. Инженер-программист под никнеймом Bangorlol провёл исследование приложения и теперь утверждает, что получил практически полное понимание того, как именно TikTok «подглядывает» за блогерами.