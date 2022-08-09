Самый сильный дождь за 115 лет: Сеул смывает муссоном Внезапно в потолке станции метро образовалась дыра, и оттуда на пассажиров, скопившихся на станции, обрушился настоящий водопад

Фото: Simon Shin/Keystone Press Agency/Global look Press

Второй день столичный регион Южной Кореи накрыт мощнейшими муссонными ливнями. Они привели к сбоям в работе местного транспорта, объектов инфраструктуры и общественной жизни. По прогнозу, дожди продолжатся еще несколько дней. В Сеуле за последние сутки с небольшим выпало 476 мм осадков, что стало абсолютным рекордом для этого региона за все 115 лет наблюдений. Только за один день на мегаполис пролилось столько дождей, сколько обычно выпадает за месяц сезона дождей, в Корее его называют «чанма», и он длится с конца июня по начала августа.

По данным на вечер 9 августа, официально признаны погибшими девять человек, еще шестеро считаются пропавшими без вести, несколько десятков ранены. Затоплены более 700 жилых зданий и строений, почти 500 человек эвакуированы. Под водой оказались около пяти тысяч автомобилей.

Ливни буквально разрушили транспортную систему столичного региона Южной Кореи, где проживает более половины 51-миллионного населения страны. Серьезные сбои произошли в системе работы метрополитена, рейсовых автобусов. Часть станций подземки затоплена. Все с ужасом смотрят видеозапись, ходящую в соцсетях, — на ней видно, как внезапно в потолке станции метро образуется дыра и оттуда на пассажиров обрушивается полноценный водопад, с которым не смог справиться водоотвод.

Сильный удар пришелся по южной части Сеула, в особенности пострадал знаменитый модный район Каннам, известный россиянам по клипу Gangnam Style южнокорейского исполнителя Psy. В этом престижном районе Сеула, расположенном в низине рядом с вышедшей из-за муссонов из берегов рекой Ханган временами автомобили просто плавают. Многие шоссе, связывающие столицу с городами-спутниками, а также автострады в самом Сеуле оказались затопленными. Под водой оказались даже некоторые мосты. В итоге вечером 8 августа многие корейцы после работы не смогли добраться домой и вынуждены были ночевать в ближайших мотелях.

Фото: RIVER Wang Jingqiang/XinHua/Global Look Press

Из-за перебоев в системе работы общественного транспорта правительство Южной Кореи объявило, что 9 августа рабочий день в государственных и общественных учреждениях начнется на два часа позже — с 11 часов утра, рекомендовав частным компания принять аналогичные меры. Ожидается, что такое же решение будет принято и для начала рабочего дня в среду.

В корейском сегменте интернета большую популярность получил сделанный в понедельник вечером снимок с перекрестка в районе Каннам. Фотография сделана под рекламу фильма-блокбастера. На ней — сидящей на крыше своего авто владелец дорогой машины, которая почти полностью утонула. Подпись гласит: «Этим летом начнется его рассказ, который не смогло смыть даже рекордное наводнение. Блокбастер „станция Каннам“ — скоро на ваших экранах». В этой фразе содержится намек, что скоро грядет новый удар стихии. Действительно, местные синоптики прогнозируют, что за ближайшие сутки в Сеуле выпадет еще около 350 мм осадков.

Местные власти уже ввели самый высокий уровень реагирования на стихийное бедствие, обратившись к населению по возможности не выходить на улицы, оставаясь дома. Автомобили рекомендовано парковать на возвышенностях. Как ожидается, самая мощная часть дождевого фронта должна уйти из Сеула 10 августа, но дожди продолжатся вплоть до пятницы.

Судя по поступающим сообщениям, также в сложной ситуации оказалась и соседняя Северная Корея, где в течение полутора суток в некоторых регионах выпало около 400 мм осадков. Серьезно пострадали посевы сельскохозяйственных культур, затоплены жилые районы и дороги. При этом в Южной Корее подозревают, что северяне стараются избежать наводнения, без предупреждения открывая шлюзы плотины Хванган, что приводит к повышению уровня воды ниже по течению, на территории Южной Кореи.

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