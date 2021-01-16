Руководителя Samsung в Сеуле приговорили к шести месяцам тюрьмы

https://static.news.ru/photo/dac0dcfe-5965-11eb-9a72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt via www.imago-im

Вице-президент южнокорейской корпорации Samsung Electronics и её фактический руководитель Ли Чжэ Ен был приговорён к шести месяцам тюремного заключения по обвинению в коррупции.

Соответствующий приговор вынес суд в Сеуле, сообщает агентство Bloomberg.

Ли Чжэ Ен был арестован по подозрению в коррупции и взяточничестве в 2017 году. Его обвинили в том, что он воспользовался связями для проведения слияния корпораций Cheil Industries и Samsung C&T в 2015 году. Тогда он скупил акции Cheil Industries по заниженной цене, так как был держателем контрольного пакета.

Отмечается, что он с помощью взяток заручился поддержкой властей при проведении слияния двух компаний. Так, по версии следствия, он передал близкой подруге тогдашнего президента Южной Кореи 43 млрд вон (около $39 млн по текущему курсу). Скандал вокруг этого дела привёл к импичменту президента страны Пак Кын Хе.

Самого Ли Чжэ Ена суд первой инстанции приговорил к пяти годам тюрьмы, однако защита руководителя Samsung Electronics подала апелляцию. На время рассмотрения апелляционной жалобы Ли Чжэ Ен был освобождён из-под стражи.

В мае 2020 года NEWS.ru писал, что прокуроры Республики Корея потребовали 35-летнего тюремного заключения для бывшего лидера страны Пак Кын Хе. Также на слушаниях в Верховном суде Сеула по делу о взяточничестве, злоупотреблении властью и растрате прокуроры попросили обязать экс-президента выплатить штраф в размере $24,36 млн и две неустойки в размере $2,68 млн и $162,5 тысячи.