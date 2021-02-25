Российские дипломаты выехали из КНДР на дрезине

https://static.news.ru/photo/c7e0395a-7791-11eb-abf5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники российского посольства в Северной Корее и члены из семей были вынуждены толкать дрезину, чтобы выехать с территории государства, сообщили в МИД РФ.

Они не могли покинуть страну обычным способом, так как пассажирское сообщение между КНДР и РФ было закрыто больше года назад из-за коронавируса.

Вначале 32 часа на поезде, затем ещё два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута — пеший переход на российскую сторону, — говорится в сообщении МИД в Telegram.

Дипломаты заблаговременно изготовили тележку и поставили её на рельсы. Получившуюся дрезину толкал третий секретарь посольства РФ в Пхеньяне Владислав Сорокин. Так они проехали больше километра, в том числе по мосту через реку Туманная.

На российской пограничной станции Хасан россиян встретили представители МИД. Они сели в автобус, предоставленный администрацией Приморского края, и отправились во Владивостокский аэропорт.

Ранее в Северной Корее ужесточили максимальное наказание за ввоз и распространение видеоматериалов из Южной Кореи. Теперь за это преступление могут подвергнуть смертной казни, писал NEWS.ru.