Reuters: два корабля ВМС США зашли в Тайваньский пролив Reuters: корабли ВМС США Chancellorsville и Antietam зашли в Тайваньский пролив

Фото: Petty Officer 1st Class Jeremy G/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Корабль USS Chancellorsville

Корабли ВМС США Chancellorsville и Antietam зашли в Тайваньский пролив впервые после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Корабли следуют через международные воды, сообщает Reuters со ссылкой на чиновников США.

Два военных корабля ВМС США осуществляют проход через международные воды в Тайваньском проливе, что является первой такой операцией после обострения напряженности с Китаем в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, — отмечается в публикации.

Агентство подчеркивает, что крейсеры еще не прошли пролив.

Ранее стало известно, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) анонсировала новые военные маневры вокруг Тайваня. Совместные учения проведут военно-морской флот и военно-воздушные силы КНР. Целью мероприятия названа подготовка к операциям по «совместной обороне» и «совместной блокаде» Тайваня. Однако сроки его проведения не уточнялись.