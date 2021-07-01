«Разобьёт себе голову»: Си Цзиньпин рассказал о судьбе возможного агрессора

Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин заявил, что китайцы никогда не угнетали другие народы и не собираются этого делать, а тот, кто попробует поработить Китай, «разобьёт себе голову», сообщает РИА Новости.

Си Цзиньпин произнёс речь на площади Тяньаньмэнь в Пекине, где 1 июля состоялось масштабное торжественное собрание по случаю 100-летия основания Компартии Китая.

Китайский народ — это народ, который отстаивает справедливость и не боится угроз и насилия. Китайская нация — это нация с сильным чувством национальной гордости и уверенности в себе, — подчеркнул Си Цзиньпин.

При этом он добавил, что «китайский народ никогда не позволит внешним силам притеснять, угнетать или поработить себя». Потенциальный же агрессор «непременно разобьёт себе голову о стальную великую стену, созданную из плоти и крови более чем 1,4 миллиарда китайцев», считает председатель КНР.

Ранее стало известно, что Китай начал строительство более ста шахтных пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет у Юймэня в провинции Ганьсу. Об этом пишет газета Washington Post. Эксперты издания назвали такой шаг Пекина показателем значительного расширения его возможностей в ядерной сфере. Газета считает, что сейчас в арсенале Китая до 350 единиц ядерного оружия.