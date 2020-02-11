https://static.news.ru/photo/6474a1d8-4d6e-11ea-993f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Kun/Xinhua/Global Look Press

Эпидемиологическая ситуация в Китае до сих пор остаётся «очень серьёзной», но принятые властями меры позволили достичь положительных тенденций, заявили представители Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

Максимальный однодневный прирост предполагаемых случаев заболевания был зафиксирован 5 февраля и составил 5328, к 11 февраля он снизился до 3342. Снижение этих двух показателей составило соответственно 48,2% и 37,3%, — цитирует чиновника ТАСС.

На 12 февраля 2020 года число заражённых составило 45 188 человек. Умерло 1116. Выздоровели 4856 граждан. Власти КНР отмечают, что показатель смертности от коронавируса составляет 2,49%.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ распорядилось создать в стране запас индивидуальных средств защиты на случай распространения коронавируса нового типа по российской территории.

Роспотребнадзору поручили рассчитать количество масок, Росрезерву, Минпромторгу и Минфину — предоставить совместное предложение по их количеству и назвать необходимую для их закупки сумму.

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что в России есть возможность увеличить производство индивидуальных средств защиты почти втрое, до 900 млн штук в год, а в случае падения спроса на них Росрезерв может выкупить у производителей излишки.