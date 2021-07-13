Пылинка не упадёт: в МИД рассказали про клятву талибов о генконсульстве РФ

Полевые командиры талибов получили указания от руководства, чтобы ни пылинки не упало на генеральное консульство РФ в афганском Мазари-Шарифе. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Он отметил , что поклялся в безопасности дипмиссии глава политофиса «Талибан» (запрещённая в РФ террористическая организация) в Катаре мулла Абдель Гани Барадар. Сейчас все российские дипломаты временно пребывают в Узбекистане. Откроется генконсульство в Мазари-Шарифе, когда РФ получит необходимые твёрдые гарантии безопасности для своих дипломатов, подчеркнул Кабулов.

Он добавил, что генконсульство исторически базировалось в городе Хайратоне на границе с Узбекистаном, а в Мазари-Шарифе арендовался офис, куда дипломаты приезжали для оказания консульских услуг. Покинуть Мазари-Шариф и Хайратон россиянам пришлось, когда разбежалась «внешняя охрана, правительственная».

Теперь ждём, когда ситуация прояснится. На самом деле, Хайратон остался чуть ли не единственным, кроме Торкхама на пакистанской границе, таможенным переходным пунктом в Афганистане не под контролем талибов. Мы хотим выждать, посмотреть, когда ситуация стабилизируется, — отметил Кабулов.

Ранее стало известно, что члены запрещённого в России движения «Талибан» ведут переговоры с Москвой по снятию санкций с движения. Об этом заявил представитель политофиса движения в Дохе Сухейль Шахин по итогам визита в Москву. Талибы находятся под санкциями Совета Безопасности ООН. Прежде они заявили, что по соглашению с США, которое было достигнуто в 2020 году, их якобы должны были исключить из всех чёрных списков.