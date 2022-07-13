Протестующие в Коломбо ворвались в офис премьера В Коломбо протестующие ворвались в офис премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе

Фото: Isura Nimantha/Keystone Press Agency/Global Look Press

Протесты на Шри-Ланке

В Коломбо участники протестного движения ворвались в офис премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе, передает РИА Новости. До этого силовики пытались разогнать толпу применив слезоточивый газ.

Накануне сообщалось, что протестующие начали штурм офиса премьера в Коломбо. Над участниками акции кружили военные вертолеты. Внутри находились вооруженные автоматами силовики со шлемами и щитами. На некоторых из них были надеты противогазы.

Также стало известно, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну. Сообщается, что экс-глава государства и его жена вылетели в Мале (Мальдивы) на военно-транспортном самолете Ан-32. Незадолго до своего отъезда Раджапакса подписал заявление об отставке.

9 июля участники протестов на Шри-Ланке ворвались в резиденцию Раджапаксы. В стране разразился экономический кризис, вызванный нехваткой бензина и дизеля. Из-за этого с 15 марта на территории государства начались массовые протесты и митинги. Основным требованием граждан была отставка действующего главы государства.