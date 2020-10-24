Профессор: в Корее смерти после прививок от гриппа не связаны с вакциной

https://static.news.ru/photo/b6a69fd6-15ed-11eb-bef5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Летальные случаи после прививок от гриппа в Южной Корее не связаны с самой вакцинацией, шумиха вокруг этого вызвана СМИ и некомпетентной реакцией властей, а также напряжённостью из-за пандемии коронавируса. Такое мнение высказал профессор кафедры превентивной медицины больницы Киль при Университете Качхон Чон Чжэ Хун.

В октябре в стране было зафиксировано 36 смертей у людей, проходивших вакцинацию от гриппа. 23 октября вскоре после прививки умер 17-летний житель Инчхона, а после начала бесплатной вакцинации для людей старше 70 лет в Южной Корее стали регистрировать летальные исходы. Связь между смертями и вакцинацией пока не подтверждена, а органы здравоохранения и вовсе её отрицают.

В СМИ регулярно сообщают, что люди умирают через несколько дней после прививки. Но это однозначно не может быть связано с побочными эффектами. Вакцины от гриппа применяются больше 60 лет. Их возможные побочные эффекты очень хорошо изучены. Если фиксировать все случаи смертей, то мы просто дойдём до средних значений смертности среди тех 80% пожилых, которые привились, — цитирует РИА Новости эксперта.

По его словам, если бы летальные исходы были связаны с вакцинацией, то понять причины смерти было бы довольно легко. Но люди умирают по естественным причинам. Население не может разделить для себя ситуации, когда два факта связаны и когда первое является причиной второго.

Чон Чжэ Хун добавил, что не менее 30 погибших — это люди старше 60 лет и у многих из них были базовые заболевания. Время смерти после прививки варьируется от 12 до 85 часов, и прививались они вакцинами от гриппа самых разных производителей.

Профессор отметил, что власти Южной Кореи не смогли чётко и сразу разъяснить гражданам всю ситуацию, что вызвало эмоциональную реакцию в обществе, хотя в самих смертях нет ничего необычного. Кроме того, люди напуганы, так как после ситуации с COVID-19 очень чувствительно реагируют на всё, что связано с инфекциями. А «масла в огонь» добавляют СМИ, которые на фоне коронавируса выдают каждый такой случай срочной новостью.

Государственный институт криминологической экспертизы уже сообщил полиции в Инчхоне, что причина смерти 17-летнего школьника, умершего спустя два дня после вакцинации от гриппа и спровоцировавшего волну опасений, не связана с прививкой.

В прошлом году в Южной Корее скончалось 204 тысячи пожилых людей старше 70 лет, то есть в среднем по 560 человек в день. И так случилось, что почти половина из них была привита от гриппа.

Всего на 23 октября от сезонного гриппа были привиты 14,27 млн корейцев, из них 9,41 миллиона — государственной вакциной. При этом больше всего прививаются группы риска — дети младше 12 лет и пожилые люди старше 62 лет. В 789 случаях были зарегистрированы побочные реакции на прививку.

Как ранее писал NEWS.ru, в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора предупредили, что одновременное заражение коронавирусом и гриппом повышает риск смерти, поскольку в этом случае инфекция протекает тяжелее. В ведомстве порекомендовали привиться до сезона активной циркуляции вирусов гриппа, который начинается с ноября.

В связи с этим президент РФ Владимир Путин и правительство России поставили задачу провести вакцинацию против гриппа 60% населения страны. Эта работа идёт полным ходом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. В Роспотребнадзоре рассказали, что к настоящему времени от гриппа привиты свыше 26% россиян, писал NEWS.ru.