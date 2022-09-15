Президент Туркмении потерял речь рядом с Путиным на саммите ШОС Президент Туркмении Бердымухамедов выронил листок с речью на встрече с Путиным в рамках ШОС

Фото: kremlin

Владимир Путин с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в начале беседы с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде уронил пачку листков, предположительно с речью, передает Telegram-канал RIA_Kremlinpool. На кадрах видно, как главы двух государств пожали руки и сели за стол. В момент, когда Путин начал произносить приветственные слова, Бердымухамедов обронил свой текст, но тут же его поднял.

В ходе беседы Путин подчеркнул, что Россия намерена вывести отношения с Туркменией на новый уровень, что предусмотрено декларацией об углублении стратегического партнерства.

15 сентября Путин прилетел на саммит ШОС. Мероприятие проходит в городе Самарканд в Узбекистане. Ожидается, что на полях мероприятия российский лидер проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с руководством Китая, Ирана, Пакистана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Турции.

Саммит будет проходить в течение двух дней — 15 и 16 сентября. Лидеры стран-участниц намереваются обсудить целый ряд вопросов, в том числе усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей, развитие транспортной взаимосвязанности и другие.