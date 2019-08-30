Специальный представитель Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хун на следующей неделе посетит Россию для участия в переговорах о денуклеаризации КНДР.
Дипломат вылетит во Владивосток 2 сентября. 3 сентября он встретится с заместителем министра иностранных дел РФ Игорем Моргуловым, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на МИД Южной Кореи.
Моргулов и Ли Ду Хун, как ожидается, обсудят текущую ситуацию на Корейском полуострове, в том числе последние испытания ракет Северной Кореей и способы содействия зашедшим в тупик переговорам по денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном.
Ранее News.ru сообщал, что обеспокоенность северокорейскими испытаниями выразил министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер. При этом глава Пентагона Марк Эспер пообещал не реагировать на происходящее остро.