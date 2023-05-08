Почти полсотни школьников отравились газом в Японии Kyodo: не менее 47 школьников на западе Японии пострадали из-за возможной утечки газа

Фото: Keith Levit/STRKHL/Global Look Press

Ученики школы в японском городе Яо префектуры Осака были эвакуированы из учебного заведения в понедельник, 8 мая. Причиной экстренных мер стал подозрительный запах, напоминающий бытовой газ. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным правоохранителей, по меньшей мере 47 детей пожаловались на плохое самочувствие, трем из них потребовалась госпитализация. Уточняется, что все дети находятся в сознании.

На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы. Предпринимается попытка установить природу и источник газа. По предварительной версии, в школе могла произойти утечка бытового газа.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области жители одного из домов отравились газом. В жилом доме произошла утечка. Пострадали пятеро несовершеннолетних и трое взрослых, а также четверо медработников. В числе отравившихся газом двое мальчиков 14 и 13 лет, девочка 9 лет и двое подростков 17 лет.