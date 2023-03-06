Новости регионов: пять подростков пострадали при утечке газа в Волгограде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижегородской области проводится проверка по факту смертельной аварии. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим транспортным средством. Жертвами ДТП стали двое несовершеннолетних, еще четверо человек пострадали.

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Ставропольский край

В Ставрополе только 10% штатных сотрудников в настоящее время продолжают работать в удаленном формате, сообщает newstracker.ru.В четырех из 10 компаний есть возможность работать дистанционно. В удаленном режиме обычно работают программисты и специалисты по подбору персонала (38% и 15% соответственно).

Удмуртия

В Удмуртии 26 обманутым дольщикам передадут квартиры, пишет udm-info.ru. Восьми местным жителям положена денежная компенсация из Фонда защиты прав граждан республики, а 18 гражданам предоставят жилье от застройщика. После урегулирования таких ситуаций в перечне обманутых дольщиков региона останется 123 лица.

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Ростовская область

В Ростовской области власти планируют пересчитать все захоронения к 2025 году, сообщает rostovgazeta.ru. На данный момент городское правительство не располагает точной информацией о числе могил на кладбищах. Организация такой инвентаризации потребует 33 млн рублей.

Республика Татарстан

Казанцы пожаловались на риск падения снега с крыш остановок общественного транспорта, пишет inkazan.ru. Местные жители опасаются, что снежные глыбы могут упасть на пассажиров, которые ждут транспорт. Кроме того, многие остановочные пункты расположены рядом со школами.

Волгоградская область

В Волгоградской области жители одного из домов отравились газом, пишет novosti volgograda.ru. В жилом доме произошла утечка. Пострадали пятеро несовершеннолетних и трое взрослых, а также четверо медработников. В числе отравившихся газом двое мальчиков 14 и 13 лет, девочка 9 лет и двое подростков 17 лет.

Нижегородская область

Прокуратура ведет контроль над организованной процессуальной проверкой обстоятельств смертельной аварии в Нижегородской области. Как пишет newsnn.ru, жертвами ДТП стали двое несовершеннолетних, при этом еще четверо человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей, один из которых оказался на полосе встречного движения и врезался в другой.

Свердловская область

11-летний житель Нижнего Тагила Александр Грипенко попал в Книгу рекордов России, сообщает tagilcity.ru. Он смог провисеть на перекладине без отрыва пальцев от спортивного снаряда шесть минут 39 секунд. Юный спортсмен и его преподаватель тренировались для достижения такого рекорда полтора месяца.

Оренбургская область

По сведениям 56orb.ru, энергетики и ФССП арестовали принадлежащий жителю Оренбурга автобус Ford по причине задолженности свыше 125 тысяч рублей за отопление и электроэнергию за последние три с лишним года. У гражданина, который не реагировал на уведомления коммунальных служб, изъяли автобус и отправили его на стоянку. Теперь оренбуржцу предстоит выплатить не только весь долг, но и пени, компенсировать затраты на госпошлину, стоянку и исполнительский сбор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тюменская область

В Тюменской области начнет функционировать «горячая линия» по вопросам работы железнодорожного вокзала. Местные жители смогут отправлять жалобы на работу транспорта, объектов транспортной инфраструктуры и ущемление прав пассажиров. Каждое такое обращение будет обработано, при необходимости начнут действовать меры прокурорского реагирования. Как пишет nashgorod.ru, линия начала работу из-за увеличившегося числа жалоб на затянутую проверку багажа и большие очереди на вокзале.

Омская область

Омичи столкнулись с трудностями при приобретении билетов на игру плей-офф 10 марта. Сайт клуба «Авангард» начал работать с перебоями из-за возросшей нагрузки, сообщает gorod55.ru. Болельщики написали свыше 250 жалоб на плохую работу сайта под новостью о старте третьего этапа продаж билетов на матч. Сервера не справились с потоком желающих купить билеты онлайн.

Карелия

В карельском городе Сортавала жители заметили лису, которая перебегала дорогу на одной из центральных улиц ранним утром 4 марта. Очевидцы рассказали о неожиданной встрече с диким зверем в соцсетях. Как сообщает karelinform.ru, ранее лисы уже забегали в населенные пункты республики.

Приморский край

В Приморье опасного тигра, который уже неоднократно заходил в села, утаскивал в лес собак и поедал их, отловили и выпустили в глухой тайге, чтобы больше он не представлял опасности для приморцев. Перед отправлением в лес хищника осмотрели специалисты. Ранее о тигре уже писали местные СМИ – полосатый хищник из тайги проникал в села и воровал находящихся во дворах собак, сообщает vostokmedia.com.

Фото: Shutterstock Амурский тигр

Башкирия

В двух городах Башкирии – Туймазы и Нефтекамск – внимание общественности привлекли эротические выступления в ночных клубах с участием стриптизерши. Видео развлекательной программы были опубликованы в интернете и вызвали возмущение горожан. Местные жители обратились к главе Башкирии с вопросами о том, законно ли проводить шоу такого содержания, сообщает mkset.ru.

Хабаровский край

Глава Хабаровского края утвердил концепцию Дальневосточного художественного музея. Как сообщает transsibinfo.com, разработчики представили конструкцию, которая в будущем должна будет появиться на берегу Амура в районе Соборной площади. Реализация проекта займет несколько лет. Комплекс должен объединить историческую значимость коллекции и креативные тренды актуального в наше время культурного досуга.