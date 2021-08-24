Пентагон: три ребёнка родились в самолётах, эвакуирующих из Афганистана

Глава Транспортного командования ВС США генерал Стивен Лайонс заявил, что уже три ребёнка родились на эвакуационных рейсах из Афганистана. На брифинге в Пентагоне офицер отметил, что это только те случаи, о которых он знает.

С большим удовольствием сообщаю новость о том, что ребёнок родился на рейсе с базы Раммштайн [в Германии]. На самом деле их было больше. Мои последние данные — три [ребёнка], хотя формально мы их не подсчитываем, — подчеркнул Лайонс.

Эвакуация из Афганистана иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев ведётся лишь через аэропорт в Кабуле, удерживаемый военными стран НАТО.

Ранее стало известно, что талибам пришлось вплотную заняться ситуацией в северных районах Афганистана, которые отказались от сдачи боевикам. Провинция Панджшер, которая была в 1990-х годах символом сопротивления талибам, в очередной раз выступила против давних противников. Этот стихийный фронт возглавил сын легендарного полевого командира и бывшего министра обороны страны Ахмада Шаха Масуда.