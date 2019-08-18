https://static.news.ru/photo/ce907ca8-c1bf-11e9-9c3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

Центральное правительство Китая назвало имена людей, которые стоят за организацией массовых акций протеста в Гонконге и с помощью США режиссируют беспорядки.

В статье, опубликованной 18 августа на портале «Чжунго чанъаньван», говорится, что зачинщиками протестных акций являются медиамагнат Джимми Лай, борец за демократию Гонконга Мартин Ли, бывшая госслужащая Энсон Чан и глава Гонконгского альянса в поддержку демократического движения в Китае Альберт Хо.

Издание, на которое ссылается ТАСС , называет их «гонконгской бандой четырёх». Она бросает вызов принципу «одна страна — две системы» и наносит огромный ущерб социально-экономической ситуации в Гонконге.

В статье указывается, что руководитель группировки — владелец оппозиционной газеты «Пинго жибао» Джимми Лай при помощи своего американского помощника Марка Саймона поддерживает связи с политической элитой Соединённых Штатов.

Как писал News.ru, 18 августа десятки тысяч человек вышли под проливной дождь в парк Виктория в Гонконге, чтобы показать, что могут выражать свой протест мирно, без столкновений с полицией.

Ранее сообщалось, что масштабные протесты вспыхнули в Гонконге более двух месяцев назад. Люди выступили против инициированных местными властями поправок к закону об экстрадиции, позволяющих выдавать подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая, с которыми нет соглашений. Правительство объявило о бессрочной приостановке рассмотрения документа, однако протестующие продолжают добиваться полной отмены готовящихся изменений.