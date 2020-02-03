https://static.news.ru/photo/83901c0c-468c-11ea-bdb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Пакистан 3 февраля возобновил прямое авиасообщение с КНР. Такая позиция Исламабада идёт вразрез с решениями других государств и отдельных авиакомпаний, которые прекратили полёты в Китай из-за вспышки вызванной коронавирусом пневмонии.

Власти обеих стран заявили, что будут проводить скрининг пассажиров. 12 граждан Китая, отправившиеся в Пакистан рейсом авиакомпании China Southern Airlines, зарегистрируются в посольстве КНР в Исламабаде.

В китайской провинции Хубэй отрезанными от остального мира оказались несколько пакистанских студентов. Их не выпускают за пределы региона из-за опасений распространения коронавируса. Министр здравоохранения Пакистана Зафар Мирза исключил возможность немедленной эвакуации учащихся, отмечает Reuters.

Ранее NEWS.ru писал, что из Китая с помощью сил ВКС РФ будут доставлены на родину 133 россиянина.