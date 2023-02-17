Названа вероятная причина крушения самолета в Непале Причиной крушения пассажирского самолета Непале мог стать человеческий фактор

Фото: Sulav Shrestha/XinHua/Global Look Press

Причиной крушения пассажирского самолета Непале 15 января мог стать человеческий фактор, сообщает газета Kathmandu post со ссылкой на секретаря правительственной комиссии по расследованию Буддхи Сагар Ламичхане. Отказа двигателя точно не было, однако предстоит проверить еще ряд факторов.

Мы анализируем этот вопрос. Это человеческая ошибка, — заявилБуддхи Сагар Ламичхане.

По данным комиссии, при заходе на посадку лопасти винтов обоих двигателей вошли во флюгерное положение, то есть изменили положение относительно своей оси. Это стало причиной потери скорости и, как следствие, падения самолета.

На борту пассажирского лайнера авиалинии Yeti Airlines АTR 72 находились 72 человека: четыре члена экипажа и 68 пассажиров, включая четверых россиян. Спастись никому не удалось. Одна из россиянок была на раннем сроке беременности.

Пилот предотвратил его падение на населенный пункт. По словам очевидцев, воздушное судно трясло и качало из стороны в сторону, оно было практически неуправляемым, однако летчику удалось увести лайнер от жилых домов.