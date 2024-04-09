На пляже в Гонконге произошел кокаиновый прилив SCMP: на пляж в Гонконге выбросило брикеты с кокаином на $3,5 млн

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Крупную партию кокаина выбросило на побережье Гонконга, сообщает South China Morning Post. По информации издания, расфасованный в брикеты порошок стоимостью $3,5 млн обнаружил на одном из местных пляжей прохожий. Он же вызвал полицию.

Как уточнили журналисты, 15 брикетов с кокаином застряли в заградительной сети от акул. Прибывшие на место полицейские нашли еще четыре упаковки. Так как на брикетах была надпись TNT (тротил), правоохранители оцепили пляж и вызвали саперов. Взрывчатки они не обнаружили, дальнейшая экспертиза показала, что в упаковках находится наркотик.

Ранее стало известно, что в Калининградскую область из Колумбии доставили крупную партию кокаина в коробках с бананами. Наркотик поступил на местную овощебазу, преодолев путь через Германию и порт Клайпеда. Всего в коробках с бананами было 76 кг порошка. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств».

В сентябре стражи порядка задержали учителя физкультуры одной из московских школ, которого заподозрили в сбыте наркотиков. При задержании мужчина признался, что делал закладки с мефедроном в районе Орехово-Борисово, и даже показал несколько мест, где оставлял тайники.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.