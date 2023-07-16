На храмовой ярмарке на Тайване прогремел взрыв, 17 человек пострадали

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Мощный взрыв прогремел на храмовой ярмарке в городе Цзяи на юге Тайваня, сообщает издание «Хуаньцю шибао». По его данным, 17 человек получили ранения. Телеканал «Саньли» называет взрыв электрогенераторов причиной случившегося.

В момент взрыва на ярмарке находились около 20 тысяч человек. По версии очевидцев, он произошел в горе мусора возле сцены. Организаторы указали, что там хранились фейерверки, уточняет издание.

По информации издания Liberty Times, двое пострадавших получили серьезные травмы. Среди пострадавших трое детей.

В начале июля в провинции Цзянси на востоке Китая прогремел взрыв на химическом предприятии. Инцидент произошел в городе Гуйси, в котором расположен завод, принадлежащий компании Jiangxi Qiantai New Materials.

Утром 13 июля взрыв прогремел в центре Афин у здания Великой масонской ложи Греции. В ходе расследования была обнаружена подозрительная коробка внутри здания, в которой находилось еще одно взрывное устройство. Специалисты уничтожили его путем управляемого взрыва.

Ранее сообщалось о взрыве в старейшем районе Парижа — 5-м округе, куда входит Латинский квартал. Предположительно, его причиной стала утечка газа в жилом доме. В результате взрыва пострадали по меньшей мере 37 человек. Четверо из них были госпитализированы в тяжелом состоянии.