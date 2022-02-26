Минобороны Японии: выпущенная КНДР ракета пролетела около 300 км

Минобороны Японии заявило, что в воскресенье, 27 февраля, КНДР произвела запуск баллистической ракеты. Она пролетела почти 300 км и упала в Японское море, сообщает ТАСС.

Министр обороны Японии Нобуо Киси уточнил , что ракета была выпущена из района Пхеньяна.

Она пролетела около 300 км, максимальная высота полёта составила 600 км, — указал Киси.

В результате запуска, по словам министра, не было зафиксировано ущерба морским и воздушным судам. Киси сообщил, что Токио выразил протест Пхеньяну по дипломатическим каналам. Он добавил, что Япония считает недопустимым, если в КНДР хотели воспользоваться моментом, пока мир занят реагированием на спецоперацию России на Украине.

Ранее стало известно, что в 2021 году Северная Корея продолжала развивать программу в области ядерного оружия и баллистических ракет. Кроме того, важным источником дохода для Пхеньяна были кибератаки на криптовалютные биржи. Такие данные содержатся в конфиденциальном докладе ООН, который подготовлен независимыми наблюдателями за действием санкций.