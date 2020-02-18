https://static.news.ru/photo/258f82c4-5243-11ea-8cc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: TPG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель МИД КНР Гэн Шуан никак не прокомментировал причины, по которым миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отказалась посещать провинцию Хубэй, в которой изначально распространился коронавирус.

Совместная миссия экспертов Китая и ВОЗ уже приступила к работе. Государственный комитет по здравоохранению опубликовал информацию по этому поводу, — заявил Шуан.

По его словам, все необходимые вопросы необходимо задавать представителям миссии, передаёт ТАСС.

Миссия ВОЗ состоит из специалистов из 12 стран, а также коллег из Китая. Учёные посетят провинции Гуандун и Сычуань, а также китайскую столицу.

Об эпидемии нового коронавируса стало известно 31 декабря 2019 года. Подавляющее число инфицированных было зарегистрировано в провинции Хубэй и её административном центре Ухань. Глава госпиталя «Учан» Лю Чжимин умер в Ухани от коронавируса 17 февраля. Сообщается, что он стал первым главой медицинского учреждения, который скончался от нового коронавируса.

NEWS.ru сообщал, что китайские медики запустили новое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с коронавирусом. Оно производится в восточной провинции Чжэцзян.