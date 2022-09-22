Китай пообещал не бездействовать в отношении конфликта на Украине МИД КНР: Пекин не станет бездействовать в отношении конфликта на Украине

Фото: Шарифулин/ТАСС

Министр иностранных дел КНР Ван И

Китай не собирается бездействовать в отношении ситуации на Украине, но и не будет способствовать дальнейшей эскалации конфликта, заявил глава МИД КНР Ван И на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он добавил, что КНР поддерживает ЕС и крупные европейские страны в том, чтобы они продолжали активно выступать посредниками и прилагали все усилия для достижения мира. Речь Вана И цитирует сайт МИД Китая.

Китай не будет сидеть сложа руки и не будет подливать масла в огонь, мы собираемся продолжать по-своему играть свою роль, — сказал министр.

Он добавил, что европейская стабильность сталкивается с проблемами и Китай незаменим для решения глобальных вопросов.

Ван И также сообщил, что России и Украине необходимо возобновить диалог без предварительных условий. Он отметил, что затягивание украинского кризиса не в интересах сторон. Ван И добавил, что Китай надеется на скорое урегулирование ситуации.

Ранее 22 сентября французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что Париж должен сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров. Он добавил, что не будет озвучивать никаких высказываний, которые могут привести к эскалации конфликта. По его мнению, переговоры должны учитывать требования, выдвинутые Украиной, включая восстановление государственных границ «как минимум в том виде, в каком они существовали в феврале».