КНДР запустила несколько крылатых ракет, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Снаряды были направлены в сторону Желтого моря.
Северная Корея запускает крылатые ракеты в сторону Желтого моря, — сказано в сообщении.
По данным агентства, ракеты были запущены в 04:00 часов по местному времени (22:00 21 июля по мск). Сейчас военные США и Южной Кореи анализируют характеристики запущенных снарядов.
Ранее стало известно, что КНДР произвела пуск двух крылатых ракет в сторону Японского моря. По данным агентства Kyodo, этот шаг стал ответом Пхеньяна на усиление сотрудничества Южной Кореи и США в вопросах сдерживания КНДР.
Недавно постоянный представитель Северной Кореи при международной организации Ким Сон заявил, что Вашингтон пытается разместить ядерное оружие на Корейском полуострове. По его словам, с этой целью США направляют подлодку данного типа в Южную Корею. В апреле этого года Вашингтон и Сеул приняли декларацию, согласно которой будет организована консультативная группа по проблемам ядерного планирования. Белый дом дал обещание Сеулу использовать «всю силу альянса» в случае удара со стороны КНДР.