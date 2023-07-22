КНДР произвела пуск крылатых ракет в сторону Желтого моря

Фото: facebook.com/mod.mil.rus / Global Look Press

КНДР запустила несколько крылатых ракет, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Снаряды были направлены в сторону Желтого моря.

Северная Корея запускает крылатые ракеты в сторону Желтого моря, — сказано в сообщении.

По данным агентства, ракеты были запущены в 04:00 часов по местному времени (22:00 21 июля по мск). Сейчас военные США и Южной Кореи анализируют характеристики запущенных снарядов.

Ранее стало известно, что КНДР произвела пуск двух крылатых ракет в сторону Японского моря. По данным агентства Kyodo, этот шаг стал ответом Пхеньяна на усиление сотрудничества Южной Кореи и США в вопросах сдерживания КНДР.

Недавно постоянный представитель Северной Кореи при международной организации Ким Сон заявил, что Вашингтон пытается разместить ядерное оружие на Корейском полуострове. По его словам, с этой целью США направляют подлодку данного типа в Южную Корею. В апреле этого года Вашингтон и Сеул приняли декларацию, согласно которой будет организована консультативная группа по проблемам ядерного планирования. Белый дом дал обещание Сеулу использовать «всю силу альянса» в случае удара со стороны КНДР.