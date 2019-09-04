https://static.news.ru/photo/a8127c24-cfa3-11e9-9d89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yao Dawei/Global Look Press

Северная Корея может отказаться от проведения военного парада в день 71-й годовщины со дня основания государства. Об этом сообщило Министерство объединения Республики Корея.

В Пхеньяне национальные праздники часто отмечают парадами, на которых представляют новейшее оружие. В этом году 9 сентября в КНДР обойдутся без подобных мероприятий, пишет агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейского чиновника.

Ожидается, что в этом году событие пройдёт на среднем уровне, — пояснил собеседник.

N. Korea likely to mark founding anniversary without military parade: official https://t.co/9cTFEEeHmt — Yonhap News Agency (@YonhapNews) September 5, 2019

В сентябре прошлого года в торжествах в центре северокорейской столицы приняли участие около 10 тысяч солдат. На параде была продемонстрирована новая военная техника вооружённых сил КНДР, однако дальние межконтинентальные и баллистические ракеты представлены не были, писал News.ru.