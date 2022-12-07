«Ключевой участок»: «Силу Сибири» протянули до Шанхая «Синьхуа»: трубопровод «Сила Сибири» в КНР протянули до конечного пункта в Шанхае

Фото: gazprom.ru

Протяженность трубопровода «Сила Сибири» на территории Китая достигла конечного пункта в Шанхае, участок Тайань — Тайсин официально сдан в эксплуатацию, сообщило агентство «Синьхуа». Ожидается, что к 2025 году «Сила Сибири» будет поставлять в Китай 38 миллиардов кубометров природного газа в год, что эквивалентно сокращению выбросов углекислого газа на 164 миллиона тонн в год, по оценке компании PipeChina.

Завершен ключевой участок проекта китайско-российского восточного газопровода, который позволит транспортировать природный газ из России в восточный экономический центр Китая, — говорится в сообщении агентства.

Трубопроводная система общей протяженностью 5111 километров берет начало в городе Хэйхэ на северо-востоке провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Магистраль проходит через девять регионов, снабжая газом в том числе Пекин, Шанхай и Китай. Российский газ поставляется в три провинции на северо-востоке КНР, регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и район дельты реки Янцзы.

Ключевой энергетический коридор придаст мощный импульс энергетической безопасности и качественному развитию восточных регионов страны, отметили в PipeChina.

Спрос на российский газ в Китае будет расти на фоне кризиса в ЕС, считает экономист Сергей Луконин. По его словам, если в Европе начнется серьезная рецессия, многие компании могут переехать в КНР, где уже все готово к работе и выстроена вся логистика.